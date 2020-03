Coronavirus - Valence CF : Ezequiel Garay premier joueur de Liga testé positif

Après la Serie A et la Premier League, le coronavirus touche désormais la Liga. Ce dimanche matin, le défenseur central du Valence CF, Ezequiel Garay (33 ans), a annoncé sur son compte Instagram avoir été testé positif au Covid-19. "J’ai été testé positif au coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux consignes des autorités sanitaires : l’isolement", a écrit l'international argentin (32 sélections), dont l'année 2020 commence mal. En effet, le natif de Rosario a également été victime d'une rupture des ligaments croisés au début du mois de février.