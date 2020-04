Coronavirus - Van Gaal fustige les clubs en faveur d'un arrêt définitif des compétitions

La suite à donner à la saison 2019-2020 divise. Alors que les compétitions sont à l'arrêt, les instances cherchent des solutions pour permettre aux clubs de terminer la saison, notamment afin que des champions nationaux soient sacrés. Toutefois, certaines personnes, à commencer par des dirigeants, se sont exprimés en faveur d'un arrêt définitif de l'exercice en cours. Ce samedi, l'ancien entraîneur du Barça, Luis van Gaal, a vivement critiqué ceux en faveur d'une telle décision. "S'il est certain que le coronavirus aura été vaincu, il faudra d'abord terminer la saison. Le sport est là pour identifier un champion, sur le terrain. Pas pour dire : après 25 matchs, on se réunit autour d'une table pour déclarer l'Ajax champion. Le fait que l'AZ ait le même nombre de points aux trois-quarts du championnat n'a pas d'importance ? C'est des conneries. N'importe quel athlète comprend ce que je dis" a-t-il déclaré pour Algemeen Dagblad en prenant l'Eredivisie en exemple.

"Je trouve également scandaleuse la façon dont la question de la santé est utilisée dans la discussion. Qui ne veut pas jouer ? Les clubs qui sont maintenant aux places européennes, à l'exception du Feyenoord, et les clubs dans la zone de relégation. Des clubs abusent de cette crise du coronavirus pour leur propre profit et la présentent comme une déclaration de santé publique. Je ne peux pas supporter cela" a-t-il ajouté, puis de conclure : "si les experts du RIVM (Institut national néerlandais pour la santé publique, ndlr) le permettent, j'espère que le championnat pourra se terminer. Cela peut se jouer en juin et même en juillet, il reste encore beaucoup de temps cet été avec l'Euro qui n'est plus au calendrier."