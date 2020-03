Coronavirus - Waldemar Kita a confiance en la médecine française

Ce lundi, pour lutter contre la propagation du coronavirus, le FC Nantes a annoncé la suspension des entraînements de son équipe professionnelle. Mais Waldemar Kita, le président des Canaris, se veut résolument optimiste face à cette crise sanitaire. Le dirigeant nantais estime en effet que la médecine française fera encore une fois preuve de ses grandes compétences.

"Nous avons une organisation très forte en France au niveau des médecins et des hôpitaux par rapport à certains pays. Je pense qu'on va pouvoir maîtriser plus rapidement. Ça ira peut-être plus vite que quatre-cinq mois. Il ne faut pas oublier que certaines choses s'arrangent en Chine, ça va nous aider", a estimé le patron du FCN.