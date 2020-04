Coronavirus - Waldemar Kita compare les joueurs de L1 aux ouvriers français

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a profité d'un entretien au Parisien pour faire passer un message. En effet, le dirigeant des Canaris estime que la saison de Ligue 1 doit reprendre dès que possible, puisque tous les Français vont être obligés de retourner, rapidement, au travail après la période de confinement liée au coronavirus. Selon lui, les footballeurs doivent être au même pied d'égalité d'autant plus qu'ils seront beaucoup moins exposés...

"Je pense à ceux qui n’ont pas d’argent et qui y seront vite obligés. Certains vont devoir retourner au boulot en se levant à 5 heures du matin, en prenant le métro pour gagner 1 200 euros. Tout en bénéficiant d’une sécurité minimale. Pourquoi un footballeur qui, lui, sera entouré de toutes les précautions sanitaires nécessaires, ne retournerait pas au travail. Parce qu’il est privilégié, qu’il vit dans sa bulle ? Ce n’est pas logique. Pourquoi on obligerait un ouvrier à aller travailler et pas un footballeur ?" a-t-il déclaré. "Mes joueurs, je les aime. Il est donc hors de question de prendre des risques et de les mettre en danger. Cela fait 3 semaines qu’on se prépare avec le staff et les médecins pour organiser cette rentrée. On mettra en place toute une organisation médicale avec des protocoles stricts, des prises de sang, des analyses…"