Coronavirus - Wayne Rooney pousse un coup de gueule contre la Fédération Anglaise

Vendredi, la Fédération Anglaise de Football a annoncé la suspension immédiate de la Premier League et des championnats inférieurs jusqu'à nouvel ordre, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une décision bien trop tardive selon Wayne Rooney. Pour l'ancien attaquant de Manchester United, qui évolue actuellement sous les couleurs de Derby County (Championship), la FA n'a vraiment pas assuré sur ce coup.

"Pourquoi avons-nous attendu vendredi ? Pourquoi a-t-il fallu que Mikel Arteta tombe malade pour que l'Angleterre prenne la bonne décision ? Pour les joueurs, le personnel et leurs familles, la semaine a été préoccupante (...) Après la réunion d'urgence, la bonne décision a finalement été prise. Jusque-là, on avait presque l'impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes. Le reste du sport - le tennis, la Formule 1, le rugby, le golf, le football dans d'autres pays - fermait ses portes et on nous disait de continuer. Je pense que beaucoup de footballeurs se demandaient : "Est-ce que cela a à voir avec l'argent ?". Heureusement, le football a finalement fait le bon choix et nous avons dû suspendre la saison. Si la vie des gens est en danger, cela doit venir en premier", a estimé Wayne Rooney dans les colonnes du Sunday Times.