Coronavirus - Wolfsburg : L'étonnement de Tisserand suite à la reprise des entraînements

En raison de l'épidémie du coronavirus, la Bundesliga a été suspendue jusqu'au 30 avril, minimum. Une suspension qui n'empêche toutefois pas certains clubs allemands de reprendre l'entraînement. Après le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, notamment, le VfL Wolfsburg va franchir un nouveau cap en renouant avec les séances collectives dès lundi. Une nouvelle à valeur de surprise pour l'ancien pensionnaire de Ligue 1 et désormais défenseur central des Loups, Marcel Tisserand (27 ans).

"On nous a dit que les entraînements allaient reprendre normalement, comme avant l’épidémie. À partir de lundi, normalement, on a l’entraînement collectif qui recommence. On a repris l’entraînement par groupes de cinq ou six depuis deux semaines. On prend notre température chaque matin, mais on n’a pas eu de dépistage. On voyait bien que ça ne s’améliorait pas en France, bien au contraire. Et on se posait des questions. On se demandait : 'mais pourquoi nous ?' On a un peu moins de cas, c’est peut-être pour ça que les clubs décident de reprendre un peu plus tôt mais on s’est posé quelques questions au départ", confié l'ancien joueur de l'AS Monaco sur RMC.