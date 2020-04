Coronavirus - Wolverhampton remporte le UltimateQuaranTeam !

Il y a trois semaines de cela, le club de Leyton Orient (D4 anglaise) a lancé un appel aux candidatures pour participer à UltimateQuaranTeam, un tournoi du jeu vidéo FIFA, organisé dans le but de récolter des fonds. Les candidats ont bel et bien répondu à l'appel lancé par le club. Au total, en comptant le club londonien, 128 formations se sont affrontées à travers le monde et finalement c'est Wolverhampton, 6ème au classement de Premier League, qui a été sacré champion ! Au delà de divertir les fans de foot contraints de rester chez eux pour la plupart, cette compétition a permis de récolter près de 63 500 euros. L'argent gagné sera directement versé à des organismes de recherches, ainsi qu'aux clubs anglais de divisions inférieures affaiblis par la crise.