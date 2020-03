Coronavirus - WTF : le derby de Séville maintenu... sur FIFA 20

La Liga est suspendue à cause de l'épidémie de coronavirus, mais le derby de Séville opposant le FC au Betis aura bien lieu ce dimanche... sur console. Sergio Reguilon, le latéral du FC Séville, et Borja Iglesias, l'attaquant des Verdiblancos s'affronteront à partir de 21 heures à FIFA 20, la simulation de football. La rencontre sera diffusée sur Twitch, un service de streaming et de vidéos en direct de jeu vidéo.

#ElGranDerbi se juega esta noche. @SevillaFC vs @RealBetis comentado por @IbaiLlanos en Twich. 1v1 @BorjaIglesias9 contra mi en el Fifa. ¿Cómo lo veis? Todo sea por divertirnos un rato... 😂✌🏻 pic.twitter.com/t4LzFmBvP2 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020