Coronavirus - Xavi et son épouse Nuria Cunillera font un don d'un million d'euros

Les dons énormes en faveur des hôpitaux et du personnel soignant continuent. Après le couple Lewandowski, Pep Guardiola, Lionel Messi ou encore Neymar, Xavi Hernandez a à son tour réalisé un don financier pour lutter contre le coronavirus. L'entraîneur d'Al Saad et sa femme, Nuria Cunillera, ont offert un million d'euros à l'hôpital Clinic de Barcelone afin que celui-ci puisse acheter du matériel médical et des équipements pour son personnel.

Xavi Hernandez i Núria Cunillera han fet una donació d'1M d'€ al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus.



— Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) April 4, 2020