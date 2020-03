Coronavirus - Zlatan Ibrahimovic lance sa cagnotte

Comme Paul Pogba il y a quelques jours, Zlatan Ibrahimovic a décidé d'aider les hôpitaux en lançant sa propre collecte de fonds. L'attaquant suédois de 37 ans, qui est de retour en Italie depuis le mois de janvier, a également fait une petite blague pour terminer sa vidéo...

"En ce moment dramatique pour l’Italie, nous avons créé une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je compte sur la générosité de mes collègues et de ceux qui veulent faire un don, même modeste. Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match", a-t-il déclaré, avant de conclure. "Si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus".

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA