Revivez en vidéo les plus beaux buts du Bayern Munich et de l'Eintracht Francfort lors de leur parcours en Coupe d'Allemagne 2018. Malgré son trio magique Lewandowski-Robben-Ribéry, les Bavarois avaient été surpris par Francfort et son duo Ante Rebic / Luka Jovic en finale (3-1).