Coupe d'Allemagne - Le Bayern rejoint Sarrebruck (D4) dans le dernier carré

Avec Benjamin Pavard et Corentin Tolisso titulaires, mais pas Kingsley Coman (blessé), le Bayern Munich s'est imposé (0-1) sur la pelouse de Schalke, en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Une volée du droit, "façon Pavard", de Joshua Kimmich, a permis aux hommes de Flick de faire la différence avant la mi-temps (40ème).

Au prochain tour, le Bayern pourrait retrouver Sarrebruck, pensionnaire de 4ème division, tombeur un peu plus tôt dans la soirée de Düsseldorf, actuel 16e de Bundesliga (1-1, 7-6 aux tirs au but). Mercredi, le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort, respectivement opposés à l'Union Berlin et au Werder Brême, tenteront de prendre les deux tickets restants pour le dernier carré.