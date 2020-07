Coupe d'Allemagne - Le Bayern se défait de Leverkusen et réalise le doublé !

Le doublé est dans la poche du Bayern Munich ! Après son nouveau titre de champion d'Allemagne, le club bavarois a remporté la 20ème Coupe d'Allemagne de son histoire en dominant logiquement le Bayer Leverkusen (4-2), ce samedi soir lors de la finale de la compétition. D'un splendide coup-franc, David Alaba a parfaitement lancé son équipe vers le succès (17ème). Serge Gnabry, quelques petites minutes plus tard, a réalisé le break pour les protégés de Hans-Dieter Flick (24ème).

En début de seconde période, l'inévitable Robert Lewandoswki a encore trouvé le chemin des filets (59ème). Mené de trois buts et la tête sous l'eau, le Bayer Leverkusen est ensuite parvenu à réduire la marque, via Lars Bender (64ème). En toute fin de match, Lewandoswki s'est offert un nouveau doublé (89ème) pour porter son total de la saison à 51 buts toutes compétitions confondues. La nouvelle réduction du score de Kai Havertz, inscrite sur penalty dans les dernières secondes du temps additionnel, s'est avérée anecdotique (90ème+5). Comme la saison passée, le Bayern réalise donc le doublé et va désormais se tourner pleinement vers la suite et fin de la Ligue des Champions.