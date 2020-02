Coupe d'Allemagne - Le Borussia Dortmund mis au tapis par le Werder Brême

Le Borussia Dortmund est tombé de haut ce mardi soir. Comme la saison passée, le club de la Ruhr s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale (3-2). Le bourreau reste le même : le Werder Brême. Grâce à des buts de Selke (16e) et Bittencourt (30e), le Werder faisait la course en tête à la pause. Lucien Favre a donc décidé de lancer Haaland. Comme lors de ses trois premiers matchs, le jeune norvégien a encore marqué pour réduire la marque (67e). Mais quelques minutes plus tard, Rashica a redonné un break d'avance au Werder (70e). Malgré un second but en faveur du Borussia inscrit par Reyna (78e), les Jaune-Et-Noir sont éliminés de la coupe prématurément, à quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.