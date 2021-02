Coupe d'Allemagne - Le Borussia Dortmund vient à bout de Paderborn

Ce mardi soir, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund a dû s'employer pour venir à bout de Paderborn (3-2, a.p.). Au Signal-Iduna Park, les Marsupiaux ont pourtant pris un départ idéal dans cette partie, concrétisé par des réalisations précoces signées Emre Can (6ème) et Jadon Sancho (16ème). Mais les protégés d'Edin Terzic ont craqué de manière un peu incompréhensible en toute fin de match. Julian Justvan (79ème) puis Prince Osei Owusu (90ème+7, sur penalty) ont ainsi permis à la formation de Bundesliga 2 d'arracher les prolongations. Finalement, au cours de celles-ci, Erling Haaland est sorti de sa boîte pour marquer le but de la victoire (95ème) et offrir la qualification au BvB.