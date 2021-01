Coupe d'Italie - Grosse altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic (vidéo)

L'Inter Milan et le Milan AC s'affrontent en ce mardi soir (1-1, en cours) dans la plus belle affiche des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Une rencontre tendue, qui a connu un sérieux coup de chaud en toute fin de premier acte. En effet, dans les derniers instants de la première mi-temps, les attaquants Zlatan Ibrahimovic (39 ans) et Romelu Lukaku (27 ans) ont échangé des amabilités, des provocations et même un duel tête contre tête.

Une altercation qui a duré de longues minutes. Si le Suédois et le Belge ont été avertis, cela n'a pas vraiment suffi à apaiser les tensions. Furieux au moment de regagner les vestiaires, le Diable Rouge a vociféré de nouveaux mots doux et voulait clairement en découdre avec le Scandinave. L'ancien joueur de Chelsea a finalement rejoint les vestiaires escorté par ses partenaires et le staff technique des Nerazzurri.