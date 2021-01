Coupe d'Italie - Inter - Milan : ce que se sont dit Ibrahimovic et Lukaku

L'Inter Milan s'est imposée (2-1) sur le fil face à l'AC Milan grâce à un but de Christian Eriksen au bout du temps additionnel (90+7ème). Une rencontre marquée notamment par un échange musclé entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku. Peu avant la fin de la première période, les deux joueurs ont été proches d'en venir aux mains avant que des coéquipiers viennent les séparer. Lors d'un coup-franc en faveur des Rossoneri, le Belge et le Suédois s'invectivent dans la surface avant de finir par se coller tête contre tête. Une fois la fin des quarante-cinq premières minutes sifflées, les deux joueurs continuent de se lancer des noms d'oiseaux à la figure sur le chemin des vestiaires.

"Va faire tes rites vaudou de merde ailleurs, petit âne" aurait lancé l'ancien joueur du Paris Saint-Germain à Lukaku selon La Gazzetta dello Sport. "Viens, on se rejoint dans les vestiaires", lui propose le joueur des Nerazzurri. Ce à quoi Ibrahimovic répond "Va appeler ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde". "Je t'emmerde, toi et ta femme. On parle de ta mère ? C'est une p****", répond l'attaquant de 27 ans. Selon Italian Football TV, l'avant-centre de l'Inter Milan aurait rajouté dans le tunnel du stade Stade Giuseppe-Meazza : "Tu veux parler de ma mère sale fils de p*** ? Je te tire une balle dans la tête". Rendez-vous le 21 février prochain pour les prochaines retrouvailles entre les deux hommes qui s'annoncent déjà bouillante.