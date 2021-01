Coupe d'Italie - L'ancien de l'OL Hamza Rafia qualifie la Juve face au Genoa !

Comme l'Inter Milan et le Napoli plus tôt dans la journée, la Juventus Turin a eu beaucoup de mal à valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Face au Genoa, la Juve a été poussée aux prolongations pour l'emporter finalement 3-2. Pourtant, les hommes de Pirlo ont ouvert le score dès la 2ème minute grâce à Kulusevski, avant le deuxième but inscrit par Morata (23ème).

Mais le Genoa a de la ressource et réduit la marque rapidement par Czyborra (29ème), avant l'égalisation de Melegoni en deuxième mi-temps (74ème). En prolongations, la Juve reprend l'avantage grâce à l'ex-Lyonnais Hamza Rafia, buteur à la 105ème minute, et conserve son avance jusqu'à la fin du match !