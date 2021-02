Coupe d'Italie - L'Atalanta s'impose face à Naples et rejoint la Juventus en finale

L'Atalanta s'est imposé (3-1) ce mercredi soir face à Naples après avoir accroché le nul (0-0) au match aller. En démarrant cette demi-finale tambour battant, les hommes de Gian Piero Gasperini vont tuer le match dès le premier quart d'heure de jeu. Seulement dix minutes après le coup d'envoi, Duván Zapata est servi aux abords de la surface. Dos au but, l'international colombien se retourne et fusille d'une frappe croisée Ospina qui ne peut rien faire face à un tel missile. Sept minutes plus tard, c'est Mateo Pessina qui est à la conclusion d'une combinaison en triangle au coeur de la surface de réparation et vient ajuster à bout portant le portier napolitain. Après avoir encaissé le choc, le Napoli monopolise le ballon mais peine à se créer de vraies occasions. Au retour des vestiaires, une frappe contrée d'Osimhen revient dans les pieds d'Hirving Lozano qui réduit l'écart en s'y reprenant à deux fois face à Perluigi Gollini.

Malheureusement pour les hommes de Gennaro Gattuso, la Dea va petit à petit reprendre l'ascendant puis crucifier Naples une nouvelle fois par l'intermédiaire de Pessina. Après une nouvelle combinaison dans les 16 mètres 50, l'Italien hérite du ballon, élimine d'un petit pont Rrahmani avant de crucifier Ospina. L'Atalanta affrontera la Juventus en finale de la Coupe d'Italie le 19 mai prochain.