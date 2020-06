Coupe d'Italie - L'Italie reprend avec la Coupe ce vendredi

Après l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne, hier, c'est en Italie que le football va pouvoir reprendre ses droits, aujourd'hui, plus de trois mois après l'interruption des compétitions. Si la Serie A ne doit repartir que le week-end prochain, c'est avec la Coupe d'Italie que ce nouveau départ va être donné dans la Botte. Ce vendredi, donc, à 21h, on aura droit à un Juventus Turin - Milan AC, en demi-finale retour. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité 1-1 à l'aller... le 13 février dernier.

Le vainqueur affrontera en finale Naples ou l'Inter Milan, qui s'affronteront eux samedi, toujours à 21h (victoire 0-1 du Napoli à l'aller).