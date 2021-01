Coupe d'Italie - La Juve s'impose facilement face à la SPAL et rejoint les demies !

Malgré les absences de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, mis au repos, la Juventus Turin n'a fait qu'une bouchée de la SPAL, ce mercredi, en quart de finale de la Coupe d'Italie (4-0). Les hommes d'Andrea Pirlo ont ouvert la marque très tôt dans le match grâce à Alvaro Morata sur pénalty (16ème). Gianluca Frabotta, titulaire au poste de latéral gauche à la Juve, a doublé la mise à la demi-heure de jeu (33ème).

En seconde mi-temps, le défenseur de la SPAL Tomovic perd le ballon face à Chiesa, qui percute de suite. Kulusevski est alors servi par son coéquipier et n'a plus qu'à croiser sa frappe pour tromper Berisha. En fin de match, Chiesa y est allé de son but ! Une victoire nette et sans bavure de la Juve, qui verra donc les demi-finales de la compétition.