Coupe d'Italie - La Juventus passe logiquement face à la Roma

La Juventus a fait preuve d'un grand sérieux ce mercredi soir pour s'imposer à domicile face à l'AS Roma (3-1) pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Efficaces offensivement et rigoureux défensivement, les hommes de Maurizzio Sarri n'ont pas vraiment douté dans cette rencontre et ont su rapidement se mettre à l'abris.

C'est Cristiano Ronaldo qui ouvrait le score après vingt-cinq minutes de jeu. A la conclusion d'une contra-attaque éclaire menée par Adrien Rabiot, le Portugais croisait parfaitement sa frappe pour tromper le gardien adverse. Avec ce nouveau but, l'attaquant de 34 ans comptabilise désormais treize buts en dix rencontres toutes compétitions confondues. Rodrigo Bentancur faisait le break quelques minutes plus tard (38e), tandis que Leonardo Bonucci (45e) reprenait de la tête un corner bien tiré par Douglas Costa. Les Romains retrouvaient un peu d'allant au retour des vestiaires avec la réduction du score de la part de Cendiz Under (50e) d'une frappe surpuissante du gauche, mais les Turinois reprenaient rapidement le contrôle du match pour s'offrir une fin de rencontre paisible et s'offraient logiquement une place en demi-finale.