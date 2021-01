Coupe d'Italie - Le Milan AC arrache sa qualification face au Torino

Ce mardi soir à San Siro, à l'occasion des 8èmes de finale de la Coupe d'Italie, le Milan AC s'est imposé au bout du suspense et de la fatidique séances des tirs au but face au Torino (0-0, 5 t.a.b. à 4). Malgré la titularisation de Zlatan Ibrahimovic et une nette domination, les Lombards n'ont pas su forcer la décision lors du temps réglementaire.

Même son de cloche au cours des prolongations, les Piémontais se montrant on ne peut plus accrocheurs. Finalement, tout s'est joué lors de la loterie des penalties, durant laquelle les protégés de Stefano Pioli ont été impeccables. Tomas Rincon, lui, ne l'a pas été. En ratant sa tentative, le joueur du Toro a permis au Milan AC de valider son ticket pour la suite de la compétition.