Coupe d'Italie - Le Milan revient de loin face au Torino et se qualifie pour les demi-finales

Après les qualifications de Naples et la Juventus Turin, le Milan AC a obtenu le troisième ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Le club lombard a disposé du Torino (4-2 a.p) ce mardi soir. Tout a bien commencé pour les Rossoneri avec l'ouverture du score de Bonaventura à la 12ème minute sur un bon service de Rebic. Mais peu après la demi-heure de jeu Bremer a remis les compteurs à zéro en battant Donnarumma d'une frappe croisée (35e). Le défenseur du Torino était l'homme de la soirée du côté des visiteurs puisqu'il s'est offert un doublé en seconde période en reprenant un centre d'Aina de la tête (71e) !

En fin de rencontre, les Milanais ont poussé et ont fini par faire craquer la défense adverse ! Calhanoglu a remis les deux formations à égalité dans le temps additionnel (90e+2) ! Une poignée de secondes plus tard, Ibrahimovic a eu la balle de la qualification sur un centre de Leao mais le Suédois a manqué le cadre (90e+3) ! Revenus au score in extremis, les Rossoneri ont ensuite fait plier le Torino dès l'entame de la seconde période des prolongations. Calhanoglu s'est offert un doublé (107e) puis Ibrahimovic s'est repris en faisant le break (109e). Mercredi soir, l'Inter Milan et la Fiorentina se défieront pour l'obtention du dernier billet (20h45).