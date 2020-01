Coupe d'Italie - Le Napoli élimine difficilement la Lazio et file en demi-finale

Il ne fallait pas arriver en retard au San Paolo ce mardi soir lors de la rencontre opposant le Napoli à la Lazio (1-0) pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Dès la 2ème minute, Lorenzo Insigne réalisait en effet un superbe numéro en solitaire dans la surface romaine et ouvrait le score d'une frappe limpide. S'ensuivaient de nombreux faits de jeu avec notamment un penalty raté par Ciro Immobile (10e) ainsi qu'un carton rouge de chaque côté à quelques minutes d'écart (19e pour Hysaj, 25e pour Lucas Leiva).

Le rythme retombait légèrement en début de seconde période, mais la Lazio dominait néanmoins les débats et se procurait de nombreuses occasions. Les Romains se voyaient ainsi refuser deux buts pour hors jeu (Immobile 63e, Acerbi 88e), tandis que l'équipe de Gattuso continuait de fléchir sous les assauts des visiteurs. Les Napolitains s'imposaient finalement sur la plus petite des marges (1-0) et seront donc au rendez-vous des demi-finales.