Coupe d'Italie - Naples bat la Juve aux tirs au but et remporte la finale !

Le Napoli remporte la Coupe d'Italie ! Ce mercredi, au Stadio Olimpico de Rome, les Napolitains se sont imposés aux tirs au but face à la Juventus Turin. Après un match soldé sur un score nul et vierge, malgré des actions de part et d'autre, les 22 acteurs se sont départagés dans cet exercice délicat.

Et les Turinois de Maurizio Sarri ont complètement craqué (défaite 4-2 aux tab). Paulo Dybala et Danilo, les deux premiers à tenter leur chance pour la Vieille Dame, ont échoué. Le premier a trouvé les gants du gardien, tandis que le second a envoyé le ballon dans les gradins, complètement vides. En face, les hommes de Gattuso se sont montrés ultra précis avec 4 tirs réussis sur autant d'essais. C'est la deuxième finale perdue cette saison par la Juve, tandis que Gattuso remporte son premier grand titre en tant qu'entraîneur.