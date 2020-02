Coupe d'Italie - Ronaldo sauve la Juventus face au Milan AC

À l'occasion de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie, le Milan AC et la Juventus se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce jeudi soir à San Siro. Les Lombards, devant les supporters, ont concrétisé leur domination peu après l'heure de jeu sur un but signé Ante Rebic (61ème). Dix minutes après cette ouverture du score méritée, Théo Hernandez a vu rouge pour un second carton jaune (71ème).

Une infériorité numérique finalement fatale aux Rossoneri, qui ont été rattrapés dans les dernières secondes de cette rencontre. Sur un penalty consécutif à une faute de main de Davide Calabria, Cristiano Ronaldo n'a pas tremblé pour égaliser (90ème+1). Un résultat nul, arraché de haute lutte, qui permet à la Vieille Dame d'aborder le retour, prévu le 4 mars prochain, en ballottage favorable.