Coupe d'Italie - Sans gagner, la Juventus élimine le Milan et se qualifie pour la finale

Quatre mois après s'être quittés dos à dos lors du match aller à San Siro (1-1), la Juventus Turin et l'AC Milan se retrouvaient ce vendredi soir pour la demi-finale retour de la Coupe d'Italie et le retour du football italien ! Au terme d'un match sans but (0-0), la Juventus a obtenu le premier ticket pour la finale. Au quart d'heure de jeu, après consultation du VAR, l'arbitre Daniele Orsato a désigné le point de penalty en faveur de la Juve en raison d'une main de Conti. S'il n'avait pas tremblé à l'aller dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé en échec pour cette reprise, envoyant sa tentative sur le montant (17e). Dans la foulée, Rebic a vu rouge suite à un geste dangereux sur Danilo !

Les débats ont ensuite été dominés par les protégés de Maurizio Sarri mais ces derniers n'ont pas été en mesure de débloquer la situation. Grâce à une défense appliquée et concentrée, les Lombards ont tenu bon pour repousser les offensives de Dybala et consorts. Néanmoins, ce résultat nul et vierge faisait les affaires des Turinois qui rallient la finale sans briller. La seconde demi-finale opposera le Napoli à l'Inter Milan samedi soir (21h00), alors que les Napolitains avaient remporté le match aller (1-0).