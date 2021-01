Coupe de France - Les clubs amateurs autorisés à reprendre !

Bonne nouvelle pour les clubs amateurs. Ce mardi, le ministère chargé des Sports a informé la Fédération Française de Football que la proposition de protocole sanitaire renforcé pour permettre la reprise de la Coupe de France a été validée par le gouvernement. Ainsi, la FFF a donc l’autorisation de mettre en place cette compétition. Par conséquent, cette annonce signifie que les clubs amateurs engagés dans cette compétition ont enfin l’autorisation de reprendre les entraînements collectifs, et ce dès cette semaine.

Tandis que la pratique du sport amateur est toujours interdite en France, les joueurs de ces clubs engagés ont obtenu une dérogation et devront effectuer des tests PCR pour une reprise les 30 et 31 janvier 2021. Un soulagement pour ces clubs dont la situation était plus que délicate.