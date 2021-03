Coupe du Roi - Bilbao domine Levante et rejoint Barcelone en finale !

Après le match nul à l'aller (1-1), Levante et l'Athletic Bilbao se sont retrouvés ce jeudi dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe du Roi. Les Basques ont dominé les locaux au terme d'un match équilibré (1-2) et rejoignent Barcelone en finale de la compétition. Marti a ouvert le score pour les locaux (1-0, 17e), avant que Raul Garcia n'égalise sur penalty (1-1, 30e). Les deux équipes ont donc dû se départager en prolongations, Et c'est finalement Berenguer qui a donné l'avantage à Bilbao, offrant la victoire et la qualification à son équipe (1-2, 112e).