Coupe du Roi - L'Athletic Bilbao s'incline mais se qualifie pour la finale !

Après sa victoire à San Mames lors du match aller (1-0), l'Athletic Bilbao a décroché sa qualification pour la finale malgré sa défaite face à Grenade (2-1) lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Alors que le score était toujours nul et vierge à la pause, le club promu cette saison en Liga a ouvert le score quelques minutes après l'entame du second acte, grâce à Carlos Fernandez (48e). Puis dans le dernier quart d'heure, German Sanchez a inscrit un second but, synonyme de qualification pour la finale (76e) ! Mais quelques instants plus tard, l'ancien parisien Yuri Berchiche a douché les espoirs des locaux en réduisant la marque (81e), un but suffisant pour permettre à l'Athletic Bilbao de rejoindre la Real Sociedad en finale ! La finale de la Coupe du Roi 2020 sera donc 100% basque.