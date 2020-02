Coupe du Roi - La Real Sociedad vient à bout de Mirandes

Au lendemain de la courte victoire de l’Athletic Bilbao contre Grenade (1-0) en demi-finale aller de Copa del Rey, la Real Sociedad a disposé de la modeste formation de Division 2 de Mirandes (2-1), ce jeudi soir. Mikel Oyarzabal, sur penalty, a rapidement placé les Basques en tête au tableau d'affichage (9ème). Mais les pensionnaires du deuxième échelon national, qui ont globalement fait jeu égal avec les joueurs de l'élite, sont parvenus à recoller peu avant la pause via Matheus Aias (39ème), auteur de son sixième but en six matches dans la compétition. Une joie qui s'est finalement avérée de très courte durée puisque Martin Odegaard, à peine trois minutes plus tard, a redonné l'avantage à la Real Sociedad (42ème), qui se retrouve en ballottage favorable avant le retour, le 4 mars prochain.

⏱ ¡FINAL EN ANOETA! La Real Sociedad vence en la ida de las semifinales, pero el 2-1 deja todo abierto para la vuelta.



¡El 4 de marzo tendremos al primer finalista de la #CopaDelRey!



⚪🔵 @RealSociedad

🆚

🔴⚫ @CDMirandes

⚽ 2-1 | 90+3' | #CopaDelRey #LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/Nyta49dm1R — RFEF (@rfef) February 13, 2020