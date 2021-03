Coupe du Roi - Le Barça arrache la qualification face à Séville !

Balayé 0-2 à l'aller, au Stade Ramon Sanchez Pizjuan, le FC Barcelone a renversé le Séville FC ce mercredi, en demi-finale retour de Copa del Rey (victoire 3-0). Mais tout n'a pas été de tout repos pour les Catalans puisqu'ils ont dû aller en prolongations pour arracher la qualification ! Ousmane Dembélé a inscrit le premier but de la rencontre à la 12ème minute mais le Barça a longtemps lutté pour mettre le deuxième but. À noter aussi que Lucas Ocampos a raté un pénalty en deuxième mi-temps.... Finalement, au bout du temps additionnel, Piqué va envoyer les deux équipes en prolongations avec un but à la 90+4ème !

Dans ces trente minutes supplémentaires, Séville, réduit à 10 après l'exclusion de Fernando à la 90ème, va vite craquer face à Martin Braithwaite (95ème) ! Alors que la qualification se dessinait tranquillement, le Barça a eu une alerte en fin de match, avec la blessure de Piqué au genou. Si le défenseur a tenu à finir la rencontre, il a trainé la patte durant une dizaine de minutes. Son état de santé sera à surveiller, à une semaine du match retour face au PSG en LDC. Le Barça affrontera Bilbao ou Levante en finale.