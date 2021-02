Coupe du Roi - Le Barça vient à bout de Grenade en prolongation !

Non sans mal, le FC Barcelone verra les demi-finales de la Coupe du Roi ! En déplacement sur la pelouse de Grenade, les Catalans ont eu énormément de mal à se défaire de leurs adversaires du soir puisqu'ils ont été poussés en prolongation (3-5 score final). Les locaux n'étaient d'ailleurs pas loin de l'exploit puisqu'ils menaient 2-0 à la 47ème minute et ont finalement encaissé deux buts, presque coup sur coup, à la 88ème et à la 90+2ème minute. Le portier andalous, étincelant durant une grande partie de la rencontre, a marqué contre son camp avant le but de l'égalisation signé Jordi Alba.

En prolongation, Antoine Griezmann a mis le Barça sur orbite à la 100ème minute, mais pas pour longtemps. Seulement trois minutes plus tard, Vico, sur pénalty, a égalisé pour Grenade, qui a tout tenté pour conserver ce score. Toutefois, Frenkie de Jong (108ème) et Jordi Alba (113ème) ont finalement clôturé le match pour permettre au Barça de s'imposer !