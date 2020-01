Coupe du Roi - Le Real Madrid s'en sort face aux Unionistas de Salamanca

Tout comme le FC Barcelone plus tôt dans la soirée, le Real Madrid s'est fait peur en Coupe du Roi mais il sera bien au rendez-vous des 8es de finale. Les Madrilènes sont venus à bout des Unionistas de Salamanca (1-3). Malgré une entame de match brouillonne, les Merengue avaient le ballon et ont fini par faire craquer la défense adverse. D'une volée du droit, contrée par un défenseur, Gareth Bale a ouvert le score (18e). Avant la pause, James Rodriguez, lui aussi très peu utilisé par Zinédine Zidane, a failli faire le break au terme d'une belle action, mais son lob a terminé sur la barre (37e).

Toutefois, la défense du Real, remaniée dans l'axe, a montré quelques signes de fébrilité et s'est fait surprendre peu avant l'heure de jeu. Après un déboulé dans l'axe, Alvaro Romero est allé au bout de son action et a placé une frappe sous la barre d'Areola (57e). Les hommes de Zidane n'ont pas eu le temps de trop tergiverser puisque cinq minutes plus tard, Gongora a prolongé un tir de Brahim dans son propre but et a redonné l'avantage au Real (62e). En fin de rencontre, Brahim puis Jovic ont tout deux touché du bois. Finalement, Brahim a réussi à inscrire son but dans le temps additionnel pour entériner la qualification du Real Madrid pour le prochain tour (90e+2).