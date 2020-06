Crise - L'OL va toucher plus de 100 millions d'euros grâce aux PGE

À l'instar d'autres clubs de l'élite, l'Olympique Lyonnais va contracter un prêt garanti par l'Etat, en plus de celui déjà obtenu par la LFP, de 224,5 millions d'euros, redistribué ensuite aux clubs selon les versements de droits TV non obtenus. Dans un communiqué, le club rhodanien "informe avoir obtenu un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour la mise en place et la souscription d’un PGE (Prêt Garanti par l’État) de 92,6 M€, d’une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d’amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée". Ce PGE pourrait être signé "courant juillet", précise l'OL.

Au total, le club de Jean-Michel Aulas devrait récupérer plus de 100 millions d'euros grâce aux PGE, puisqu'en plus des 92,6 M€ obtenus via celui qu'il va lui-même contracter, l'Olympique Lyonnais va toucher 12,9 millions sur les 224,5 M€ de celui contracté par la Ligue.