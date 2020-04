Crise - Le PSG évalue ses pertes à plus de 200 millions d'euros !

Quand bien même il ferait partie des clubs les plus puissants de la planète, le Paris St-Germain n'échappe pas à la crise du coronavirus et à la perte de recettes qui en découle. Entre la billetterie, le sponsoring, le merchandising et surtout les droits TV, malgré l'accord récemment trouvé par la Ligue avec Canal Plus et BeIN Sports, le club de la capitale a calculé qu'il pourrait perdre au total près de 215 millions d'euros, d'après L'Equipe.

Une baisse du chiffre d'affaires qui pourrait être compensé en partie par un accord sur une nouvelle baisse de salaires des joueurs, mais les négociations menées avec Thiago Silva et ses coéquipiers traînent en longueur.