Crystal Palace - Le message poignant de Zaha face au racisme

Victime d'insultes racistes et de violentes menaces de la part d'un garçon âgé de seulement 12 ans, Wilfried Zaha, l'ailier de Crystal Palace, a lancé un message poignant sur ses réseaux sociaux. "Les gens doivent comprendre que quel que soit votre âge, votre comportement et vos mots ont des conséquences et que vous ne pouvez pas vous cacher derrière les réseaux sociaux" a-t-il d'abord écrit.

Il considère également qu'il "est important que les plateformes, comme elles l'ont fait hier (dimanche, suite à l'incident), cherchent ces individus et les retirent (des réseaux)". "Ce n'est pas la première fois que je reçois des messages comme celui-ci, et je ne suis pas le seul joueur à en recevoir, cela arrive tous les jours (...) trop c'est trop !" a déploré l'Ivoirien de 27 ans. Concernant le racisme, Zaha estime qu'"il ne suffit pas d'être dégoûté par les messages reçus et de passer à autre chose. Il ne suffit pas de dire #nonauracisme". Il appelle finalement à une mobilisation générale : "nous avons besoin d'actions, nous avons besoin d'éducation, les choses doivent changer".