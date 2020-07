Crystal Palace - Un garçon de 12 ans arrêté pour de violents propos racistes à l'encontre de Zaha !

Quelques minutes avant d'affronter Aston Villa avec Crystal Palace, Wilfried Zaha (27 ans) a publié des captures d'écran d'horribles menaces et d'insultes racistes qu'il a reçu la veille sur ses réseaux sociaux. "Tu ferais mieux de ne pas marquer demain connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme" peut-on lire. Plusieurs photos dont une du Ku Klux Klan font suite à ces propos haineux.

Alors que le club des Eagles avait annoncé qu'une enquête allait être ouverte après cet incident, le responsable a finalement été retrouvé. Selon Sky Sports, la police anglaise a arrêté un garçon de seulement 12 ans ! Pour le moment, aucune autre information à son sujet n'a été dévoilée.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ