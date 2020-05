D1 (F) - L'OL officiellement sacré, l'OM et le FC Metz relégués

C'était fortement pressenti, c'est désormais acté : la Fédération française de football a officialisé, ce jeudi, le titre de Champion de France de l'Olympique Lyonnais en Division 1 féminine, après l'arrêt définitif du championnat en raison de la pandémie du coronavirus. Le club rhodanien remporte donc le 14ème titre de son histoire, le 14ème d'affilée, et se retrouve directement qualifié pour la prochaine édition de la Women's Champions League. Le Paris Saint-Germain, deuxième, l'accompagnera sur la scène continentale. La Fédération a, par ailleurs, confirmé que "le nombre d'accessions et de relégations à appliquer à l'issue de la saison 2019-2020 sera celui expressément prévu dans le règlement", à savoir deux par divisions. Conséquences : l'Olympique de Marseille et le FC Metz descendent en Division 2.