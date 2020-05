D1 (F) - L'OL sacré pour la 14e fois de rang, le PSG en WCL

Après avoir acté l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, la Fédération Française de Football a tranché ce lundi et prononcé le sacre de l'Olympique Lyonnais en D1 féminine, rapportent RMC et L'Equipe. Le club rhodanien engrange ainsi son 14ème titre consécutif de Champion de France. Les protégées de Jean-Luc Vasseur, invaincues après 16 journées de championnat (14 victoires, 2 nuls) avant l'interruption de la saison pour cause d'épidémie de coronavirus, représenteront la France en Ligue des Champions la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain féminin, deuxième, sera aussi de la partie en WCL.