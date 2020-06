Dijon - Alfred Gomis élu joueur de la saison au DFCO

Arrivé en début de saison en provenance de la SPAL, Alfred Gomis (26 ans) a été élu meilleur joueur de la saison au DFCO. Le gardien de but sénégalais, victime d'une rupture du ligament postérieur du genou droit en février dernier face à Nantes, a encaissé 20 buts en 19 rencontres de Ligue 1 et devance les défenseurs centraux Bruno Ecuele-Manga et Nayef Aguerd.

🆕🏆Le MUR Alfred Gomis élu Dijonnais de l'année ! 🔴⚫️



Il devance Bruno Ecuele Manga et Nayef Aguerd 🏅



Notre portier a tenu à vous adresser un message 📽️⬇️#TeamDFCO pic.twitter.com/05Y98P47tc — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 13, 2020