Dijon - Anthony Racioppi explique les raisons de son départ de l'OL

Formé à l'Olympique Lyonnais, Anthony Racioppi (21 ans, 1 match en L1 cette saison) n'a jamais réellement eu sa chance, la faute aux excellentes prestations d'Anthony Lopes. Et le jeune portier a pris une décision difficile cet été en quittant le cocon lyonnais pour rejoindre le Dijon FCO. International Espoirs suisse, Racioppi a justifié son choix dans les colonnes de L'Equipe.

"À 21 ans, c'était le moment de prendre mon envol, de sortir de ma zone de confort, de prouver aux autres et à moi-même que je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour rien. Je me suis lancé dans cette aventure à Dijon avec plein d'ambitions" explique Racioppi. "J'ai beaucoup appris. C'est sûr que j'aurais aimé prouver et m'imposer là-bas. Après, c'était un peu plus compliqué, j'ai bien travaillé toutes ces années pour m'épanouir ailleurs. J'avais les capacités, mais j'avais un bon Anthony Lopes en place, je pense que c'était assez compliqué de le bouger mais je pense que j'en avais la capacité. Ce qui m'a manqué c'est du temps. Si j'étais resté quelques années de plus, j'aurais pu m'imposer, mais, à 21 ans, je me suis dit qu'il fallait prendre un nouveau cap dans ma vie. C'est ce que j'ai fait avec Dijon", a-t-il déclaré.