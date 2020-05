Dijon - Balmont revient sur son choix de raccrocher les crampons

Jeudi soir, suite à l'annonce de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Florent Balmont (40 ans) a officialisé sa retraite. Malgré les circonstances exceptionnelles de cette annonce, le désormais ancien milieu de terrain du Dijon FCO n'a aucun regret suite à son choix : "La crise sanitaire fait que j'arrête un peu plus tôt que prévu. Je m'étais préparé depuis le début de la saison à arrêter. Ce qui se passe ne m'a pas fait changer d'idée. J'essaierai de faire un jubilé pour fêter ça tous ensemble et réunir notamment ceux qui auraient dû être là lors de mon dernier match. J'aurais peut-être pleuré lors de la dernière journée, ça aurait été un moment particulier. Mais je n'ai pas de regrets parce que j'ai profité à fond", a-t-il expliqué chez nos confrères de RMC.

Le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon aura donc connu cinq clubs au cours de sa carrière : l'Olympique Lyonnais (2002-2004), le Toulouse FC (2003-2004), l'OGC Nice (2004-2008), le Lille OSC (2008-2016) et le Dijon FCO (2016-2020). Globalement, l'ancien défensif ou relayeur ne garde que des bons souvenirs de cette longue aventure : "Je me suis éclaté dans tous les clubs où je suis passé, j'ai atteint mes objectifs. Je m'arrête donc avec une grosse satisfaction. J'ai passé la barre des 40 ans, j'ai fait plus de 500 matchs en Ligue 1, j'ai gagné des choses. C'est le bon moment pour arrêter et passer à autre chose", a-t-il conclu.