Dijon - Benzia a été opéré 11 fois de la main !

Victime d'un grave accident de quad le 28 mai dernier, Yassine Benzia (26 ans) a été écarté des terrains pendant de longs mois et a pu rejouer sept minutes ce mercredi face à Brest. Dans une interview accordée à L'Équipe, le milieu offensif revient sur ses passages à l'hôpital et les 11 opérations qu'il a subi pour pouvoir retrouver, en partie, l'usage de sa main.

"Mon pouce pendait, il ne tenait plus qu’à un tendon. Ils n’ont pas pu le sauver. Quand je me réveille après l’opération, je n’ai plus de pouce. J’ai eu un tiers de la peau de la paume de ma main qui est partie aussi. J’avais comme un trou. (…) J’ai fait une greffe de peau, à partir de la hanche pour me la mettre sur la main. Ça n’a pas fonctionné, la peau a nécrosé. Ma main est restée marron. Le docteur Guillaume Wavre à Lille a sauvé ma main, il faut vraiment le dire. (...) La dixième opération, c’était au niveau du poignet. Comme j’avais perdu des bouts d’os, il a dû m’en prendre deux-trois pour me les mettre dans le poignet. Ça a fonctionné. La dernière opération, comme j’ai perdu mon pouce et que l’effet de la pince est avec ce doigt, il m’a pris l’index et me l’a décalé au niveau du pouce" a détaillé Benzia qui espère maintenant aider le DFCO à se maintenir en L1.