Dijon - Coupet n'avait plus de nouvelle de l'OL

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, où il était entraîneur des gardiens depuis 2018, Grégory Coupet n'avait "aucune nouvelle de (sa) direction" avant de s'engager en faveur du Dijon FCO. C'est ce qu'il explique dans un post publié via Twitter. "Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt (le président du DFCO, ndlr) me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes..."

Outre Peguy Luyindula, directeur sportif du club bourguignon à l'origine de sa venue, Coupet va retrouver un autre ex-coéquipier en la personne de David Linarès, adjoint du coach Stéphane Jobard.