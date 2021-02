Dijon - David Linarès reconnait que la défaite face au PSG est "tout à fait logique"

Dijon s'est incliné lourdement (0-4) ce samedi sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain lors de la 27ème journée. Une rencontre où le suspense aura été de courte durée. Seulement six minutes après le coup d'envoi, Moise Kean ouvre le score et lance l'avalanche de buts parisiens. Présent en conférence de presse après le match, David Linarès a regretté de voir son équipe concéder trop rapidement le premier but.

"Ce soir il y a une classe d’écart sur le match. On prend rapidement ce but, Paris était venu avec des intentions. On n’a jamais su rivaliser. On aurait aimé faire douter un peu plus cette équipe. La seconde période, on avait envie de créer autre chose, mais on n’a pas réussi. C’est souvent le tarif avec Paris. Sur l’ensemble du match, c’est tout à fait logique (...). On est professionnel, on représente une ville. Il est hors de question qu’on lâche cette saison" a déclaré le technicien dijonnais.