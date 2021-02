Dijon - David Linarès : "C'est une journée cauchemardesque"

Présent en conférence de presse après la défaite à domicile contre Nîmes dans le duel des mal classés (0-2), l'entraineur de Dijon David Linarès s'est montré fataliste concernant les chances de maintien de son équipe.

"C'est une journée cauchemardesque, avec cette défaite et les résultats des autres équipes qui jouent le maintien. Aujourd'hui, la Ligue 2 fait partie de la réalité, et l'espoir s'amenuise au fil des journées qui passent. Nous avions beaucoup d'ambitions sur ce match. Mais notre niveau de jeu a été trop moyen, même s'il y a eu des intentions notamment en fin de première période. Nous avons eu l'opportunité de marquer le premier but, on ne l'a pas fait, et derrière Nîmes en a profité. Nous avons la pire attaque du Championnat (17 buts), ces problèmes offensifs ne sont pas nouveaux. Les Nîmois ont été plus réalistes. On ne va pas baisser les bras. Tout le monde est abattu, mais on va se battre", a avoué le technicien des Bourguignons.