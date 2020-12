Dijon - David Linarès : "Le scénario nous a souri" face à Nîmes

Dijon a renversé le Nîmes Olympique, hier, au Stade des Costières. Menés 0-1 jusqu'à la 70ème minute, les Dijonnais ont plié l'affaire en trois minutes, entre la 74ème et la 76ème minute, pour s'imposer 2-1. Après la rencontre, David Linarès a félicité ses hommes.

"C'est un match renversant. Le scénario nous a souri. Je retiens l'état d'esprit et l'attitude collective du groupe pour arracher ce succès. On voulait montrer un visage conquérant, un état d'esprit et les garçons ont répondu de la plus belle des manières à mes attentes. À la mi-temps (1-0), on s'est parlé collectivement avec des mots d'entraide et de solidarité. Il nous avait manqué jusque-là une dose de réalisme mais il y avait les intentions. Il fallait continuer à jouer pour étirer le bloc nîmois. Ce soir, on quitte la lanterne rouge, on est allé puiser au plus profond de nous pour cela, mais ce ne doit être qu'une étape. On a montré un supplément d'âme, mais on s'attend à une seconde partie de saison très difficile" a-t-il déclaré.