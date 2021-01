Dijon - David Linarès : "Mes joueurs ont refusé la défaite"

Au mental, le Dijon FCO a réussi à arracher le match nul face à Strasbourg (1-1) hier après-midi. L'entraîneur dijonnais David Linarès s'est montré plutôt satisfait de ce résultat après la rencontre, même s'il aurait préféré remporter la victoire. Quoi qu'il en soit, Dijon reste sur 4 matchs consécutifs sans défaite, de bonne augure pour la lutte pour le maintien.

"Je pense que c'est un bon point face à un bon adversaire qui a obtenu les meilleures occasions et on est revenus à la marque. Cela veut dire qu'il y a des vertus mentales importantes, que mes joueurs ont refusé la défaite. C'est bien d'avoir marqué un but sur notre terrain, ce qui n'était plus arrivé depuis six matches, mais le vrai soulagement aurait été de gagner. J'ai bien aimé l'apport des joueurs entrants, dont Roger Assalé et Moussa Konaté. Nous sommes invaincus depuis quatre matches, c'est une bonne série" a-t-il lâché.